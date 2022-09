Les iPhone 14 sont disponibles depuis peu à la vente et le modèle le plus populaire est le Pro Max selon Ming-Chi Kuo. L’analyste a partagé quelques données au sujet des nouveaux smartphones d’Apple.

L’iPhone 14 Pro Max se veut le modèle le plus populaire et va représenter 35% des livraisons au second semestre de 2022. De manière générale, les modèles Pro sont plus populaires et représenteront entre 60% et 65% des livraisons ce semestre. Apple a clairement du mal avec l’iPhone 14 standard qui ne connait pas un succès particulier.

Le fait que l’iPhone 14 ait du mal à s’imposer n’est pas réellement une surprise. Le smartphone peut être considéré comme une déception pour de nombreuses personnes, tellement les différences avec l’iPhone 13 sont légères. Il est plus intéressant de se tourner vers un iPhone 13, surtout que l’iPhone 14 a connu une hausse de prix en Europe.

Récemment, Kuo annonçait qu’Apple avait demandé à Foxconn de transformer des lignes des productions dédiées à l’iPhone 14 pour qu’elles puissent produire des iPhone 14 Pro à la place, afin d’augmenter le volume. Cela s’explique par la demande plus importante pour la gamme Pro.

Pour rappel, l’iPhone 14 débute à 1 019€, l’iPhone 14 Plus à 1 169€, l’iPhone 14 Pro à 1 329€ et l’iPhone 14 Pro MAx à 1 479€. Le modèle le plus cher (Pro Max 1 To) coûte 2 129€.