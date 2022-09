Le succès semble au rendez-vous avec les iPhone 14 Pro, à tel point qu’Apple a décidé d’augmenter la production. Selon Ming-Chi Kuo, Foxconn a reçu pour consigne de changer le volume de production.

Kuo explique qu’Apple a demandé à Foxconn de transformer des lignes de production de l’iPhone 14 pour produire à la place des modèles Pro. « Sur la base du taux de conversion de la chaîne de production, cela équivaut à une augmentation d’environ 10% des prévisions d’expédition des iPhone 14 Pro au quatrième trimestre de 2022 », fait savoir l’analyste. Il ajoute s’attendre à ce que la plupart des fournisseurs reçoivent également des demandes d’augmentation de commandes pour les iPhone 14 Pro de la part d’Apple d’ici les prochaines semaines.

Un coup d’œil au stock montre effectivement qu’il y a une demande toute particulière pour les modèles Pro cette année. Ce n’est pas une surprise en soi, ce sont eux réellement qui évoluent par rapport à leurs prédécesseurs. Pour sa part, l’iPhone 14 est presque un copier-coller du modèle de l’an dernier.

Sur l’Apple Store en ligne, il est possible de commander aujourd’hui un iPhone 14 et le récupérer dès demain en Apple Store ou après-demain pour une livraison. Pour l’iPhone 14 Pro ou Pro Max, il faut patienter un peu plus longtemps, avec une livraison qui aura lieu à la mi-octobre dans la plupart des cas.