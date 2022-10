Ce 7 octobre marque la disponibilité de l’iPhone 14 Plus avec son écran de 6,7 pouces. Le smartphone arrive plusieurs semaines après les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max, disponibles depuis le 16 septembre. Le constructeur l’avait annoncé lors d’une keynote le mois dernier et avait ouvert les précommandes une semaine plus tard.

En soi, l’iPhone 14 Plus se veut plus que similaire à l’iPhone 14, qui lui-même est très proche de l’iPhone 13 de l’an dernière. Il y a deux différences majeures. La première est l’écran, avec une dalle de 6,7 pouces. C’est notable puisque cette taille était jusqu’à présent réservée à la gamme Pro. Maintenant, la gamme standard en profite, ce qui est intéressant pour tous ceux qui aiment les grands écrans et ne veulent pas forcément acheter le modèle le plus cher pour en profiter. Le second changement est la batterie qui se veut plus grande et les tests ont montré que l’autonomie est très bonne dans l’ensemble.

Parmi les points communs avec l’iPhone 14 de 6,1 pouces, on retrouve la présence de la puce A15 avec 5 cœurs pour la partie graphique (GPU), une meilleure dissipation de la chaleur, un meilleur flash, de meilleures photos en basse luminosité et le support pour les appels d’urgence grâce à une connexion aux satellites. Mais cette fonctionnalité sera seulement disponible à partir de novembre, qui plus est aux États-Unis et au Canada. Il faudra attendre pour l’avoir dans les autres pays.

L’iPhone 14 Plus est disponible avec 128, 256 et 512 Go de stockage avec un premier prix de 1 169 euros. Le smartphone est proposé à l’achat chez Apple, ainsi que chez les revendeurs suivants :