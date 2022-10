L’iPhone 14 Plus est disponible depuis peu à l’achat et il s’avère que les ventes sont inférieures aux attentes selon Digitimes, qui cite également une déception pour l’iPhone 14. Mais nous avions déjà entendu ce discours pour ce smartphone en particulier, disponible depuis près d’un mois.

Des difficultés pour l’iPhone 14 Plus

Les ventes de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus sont considérablement éclipsées par une réponse « enthousiaste » à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max. Malgré les différences de ventes entre les iPhone Pro et non-Pro cette année, les expéditions totales des différents iPhone 14 seront probablement à peu près les mêmes que celles de la gamme d’iPhone 13 au second semestre 2021.

Naturellement, le scénario pourrait évoluer et pas forcément comme Apple l’avait prédit. Si les ventes de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus restent moyennes à court terme, Apple pourrait réduire les commandes de composants au cours de la deuxième quinzaine d’octobre. Si Apple réduit les commandes de manière plus agressive que prévu, les livraisons totales de tous les iPhone 14 d’ici la fin de l’année pourraient même chuter par rapport aux iPhone 13 à la même période l’année dernière. Les recherches indiquent qu’Apple s’attendait à fabriquer environ 90 millions de nouveaux iPhone au cours du second semestre de 2022, mais cela pourrait tomber à 80 millions d’unités au vu de la situation.

Récemment, l’analyste Ming-Chi Kuo a noté qu’il y avait un fossé entre les iPhone 14 et iPhone 14 Pro, avec des ventes nettement plus favorables pour la gamme Pro. Il avait même noté que la demande au moment des précommandes était inférieure à celle pour les iPhone SE 3 et iPhone 13 mini. Selon ses dires, cette histoire a poussé Apple à augmenter la production des modèles Pro.

De son côté, l’analyste Ross Young a annoncé que les commandes d’écrans pour l’iPhone 14 sont en baisse de 38% par rapport à l’iPhone 13 à la même époque l’année dernière.