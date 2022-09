L’iPhone 14 Pro Max se veut le modèle le plus populaire de la gamme et cela pourrait pousser Apple à proposer des différences entre les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 2023 selon Ming-Chi Kuo.

L’analyste fait savoir que l’iPhone 14 Pro Max représente 60% de l’augmentation totale des commandes des modèles Pro. Cela le pousse à croire qu’Apple va faire le nécessaire l’année prochaine pour pousser davantage de consommateurs à se tourner vers l’iPhone 15 Pro Max. Et pour cela, il faut des fonctionnalités qui sont exclusivement disponibles sur ce modèle.

I think this result will encourage Apple to create more differentiation between iPhone 15 Pro Max & 15 Pro to raise 15 Pro Max shipments and enhance the iPhone product mix. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 28, 2022

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’une différenciation potentielle entre les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Il est certain qu’un tel choix ne va pas forcément ravir ceux qui n’aiment pas les très grands écrans. Pour rappel, les tailles sont 6,1 et 6,7 pouces. Outre la taille, il y a le prix. Le modèle Pro Max est naturellement plus cher que le modèle Pro. Le prix de départ est de 1 479€.

Aussi, Bloomberg a récemment annoncé que l’iPhone 15 Pro Max pourrait en réalité se nommer iPhone 15 Ultra. Le changement de nom pourrait justement être l’occasion pour Apple de proposer des nouveautés spécifiques.