Le modèle Pro Max pourrait disparaître en 2023 pour laisser place à l’iPhone 15 Ultra si l’on en croit les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Ce serait le premier modèle avec ce nom pour les smartphones de la marque. À noter qu’il y a déjà eu il y a quelques semaines une première rumeur évoquant l’iPhone 15 Ultra.

L’iPhone 15 aurait le droit à un changement de design, ainsi que la présence d’un port USB-C à la place du port Lightning. Il serait aussi question d’un iPhone 15 Ultra. Pour rappel, Apple a débuté le nom Pro Max avec l’iPhone 11 en 2019. Il y a depuis eu ce même nom avec les iPhone 12, 13 et 14. Il faudrait tirer un trait dessus pour le smartphone de 2023.

Le passage à l’utilisation du nom Ultra pour l’iPhone le plus haut de gamme s’inscrirait dans la lignée des décisions de nommage qu’Apple a prises récemment. En particulier, l’Apple Watch la plus robuste et la plus extrême à ce jour s’appelle Apple Watch Ultra, tandis que la puce Apple Silicon la plus puissante à ce jour s’appelle M1 Ultra.

Concernant les iPhone 15, il se murmure que tous les modèles auraient le droit à la Dynamic Island, là où c’est réservé aux modèles Pro et Pro Max avec les iPhone 14. La Dynamic Island succède à l’encoche et se veut dynamique, comme le nom le suggère.