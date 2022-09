Apple vient à peine d’annoncer les iPhone 14 et 14 Pro qu’il est déjà question des iPhone 15 de 2023. Selon Ming-Chi Kuo, Apple va différencier les modèles pour booster les ventes.

L’analyste explique qu’Apple va créer davantage de différences entre les iPhone 15/15 Plus et les iPhone 15 Pro/15 Pro Max. Doit-on s’attendre à un iPhone 15 Ultra ? Il y a déjà des différences notables entre les iPhone 14/14 Plus et les iPhone 14 Pro/14 Pro Max. Les modèles non-Pro sont en réalité très proches des modèles de l’an dernier, au point d’avoir la même puce A15 que les iPhone 13 Pro. Apple continuerait donc sur cette lancée de proposer la plupart des nouveautés sur les modèles Pro en 2023.

Cela va même plus loin en réalité puisqu’Apple proposerait également des fonctionnalités supplémentaires sur l’iPhone 15 Pro Max par rapport à l’iPhone 15 Pro. « C’est la meilleure pratique via une stratégie précise de segmentation des produits pour générer plus de ventes/profits sur un marché mature », explique Kuo.

L’analyste poursuit en indiquant qu’Apple peut se permettre une telle pratique parce qu’il est largement devant sur le marché haut de gamme des smartphones.

Nous avons encore le temps avant de découvrir les iPhone 15 et ce qu’Apple nous réserve. Au moins une information a déjà fuité : 2023 marquerait l’arrivée de l’USB-C et donc le retrait du port Lightning. Il faut dire qu’Apple n’aura pas vraiment le choix avec les nouvelles règles européennes.