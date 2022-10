L’iPad Pro avec la puce M2, annoncé cette semaine par Apple, tournera-t-il à l’avenir sous macOS et non iPadOS comme c’est actuellement le cas ? C’est ce qui se murmure aujourd’hui.

Si l’on en croit les informations du leaker Majin Bu, Apple teste une version modifiée/allégée de macOS 14 (qui succédera à macOS Ventura en 2023) pour l’iPad Pro avec la puce M2. L’interface serait 25% plus large, afin de s’adapter à un usage pour le tactile. Par contre, les applications exécutées sur le produit seraient toujours des versions optimisées pour l’iPad, et non pour macOS.

Ces choix sont surprenants. Ceux qui réclament macOS sur l’iPad veulent avoir la vraie expérience, pas une version hybride comme cela est présenté aujourd’hui. L’idée est d’avoir toute la partie logicielle de macOS, là où l’information du jour suggère que ce sera surtout l’interface avec une expérience générale moins aboutie.

According with my source Apple would be testing a smaller version of macOS exclusively for the new iPad Pro M2!

"Mendocino" should be the codename for macOS 14. A simplified version should be planned for the M2. pic.twitter.com/f4RrainlZ1

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 20, 2022