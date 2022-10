Dans la série « il peut le faire ! », voici donc macOS… sur une Steam Deck ! Un nostalgique du hackintosh (probablement) a ainsi réussi à caser le système d’exploitation du Mac (version Catalina) dans la nouvelle console portable de Valve. Et ça marche ! Tout n’est pas parfait certes, il faut être (très) patient au démarrage et l’on ne bénéficie pas de l’accélération matérielle, mais cet attelage étrange fonctionne à peu près correctement et il est bien sûr possible de lancer les jeux Steam prévus pour macOS (soit… pas grand chose à vrai dire).

Cependant, sans prise en charge de l’accélération matérielle, ce petit tour de force reste assez vain étant donné qu’il n’est pas possible de profiter de la puissance de calcul du GPU RDNA 2 et du processeur Zen 2. La Steam Deck (ou plutôt les différents modèles de Steam Deck) peut être commandée à cette adresse (1 à 2 semaines de délai de livraison).