Taylor Swift a récemment sorti Midnights, son dixième album studio, et il connaît un véritable succès sur Apple Music, ainsi que sur d’autres plateformes comme Spotify.

Apple Music a d’abord annoncé que Midnights de Taylor Swift a battu le 21 octobre le record du plus gros succès de tous les temps pour un album pop sur la plateforme de streaming pour ce qui est du nombre d’écoutes lors des premières 24 heures. Quelques heures plus tard, le service a annoncé que Taylor Swift a battu le record de tous les temps pour la plus grosse sortie d’album en audio spatial sur Apple Music, et ce dans le monde entier.

On October 21st, #Midnights broke the record for the biggest pop album of all time on Apple Music by first-day streams. Congratulations @taylorswift13! pic.twitter.com/LdQ000CrVn — Apple Music (@AppleMusic) October 22, 2022

#Midnights with the sound all around? Yes please. @taylorswift13 broke the all-time record for the biggest album released in #SpatialAudio on Apple Music worldwide. pic.twitter.com/s0Z7W2POsc — Apple Music (@AppleMusic) October 22, 2022

Le son de cloche est similaire du côté de Spotify, avec la plateforme annonçant que Midnights est devenu le 21 octobre l’album le plus écouté sur Spotify en un jour. Taylor Swift a également battu le record de l’artiste le plus écouté en un jour dans l’histoire de Spotify.

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

Preuve que le succès est au rendez-vous, Spotify a été temporairement en panne dans les minutes qui ont suivi la sortie de l’album. Fort heureusement pour les fans de la chanteuse, cela n’a duré que quelques minutes.