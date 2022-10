Durant quelques heures ce week-end, Tim Cook a troqué sa casquette de CEO d’Apple contre un drapeau à damier. Le patron d’Apple ainsi que le SVP Eddy Cue étaient présents lors du Grand Prix de F1 américain qui se déroulait ce dimanche à Austin. Les deux dirigeants étaient accompagnés par le chanteur Ed Sheeran (un futur deal avec Apple Music ?). Cook a profité de cette journée pour rencontrer Stefano Domenicali, le grand manitou de la F1 et a même agité à bout de bras (très timidement) le fameux drapeau à damier signalant la fin de la course. Pour la petite info, c’est le pilote Max Verstappen qui a remporté la course.



On note enfin que l’acteur Brad Pitt était également présent ce jour là, et comme par le plus grand des hasards, il se trouve que l’acteur américain joue le rôle d’un vétéran de la course automobile dans un prochain film pour le service Apple TV+.