Huit ans plus tard, le souvenir est toujours pénible pour Bono, le chanteur vedette du groupe U2. Un extrait des mémoires du chanteur – Surrender: 40 Songs, One Story – révèle que Bono s’en veut toujours d’avoir proposé à Apple un deal autour de l’album « Songs of Innocence ». Au passage, on en apprend pas mal sur les coulisses de ce contrat entre le groupe de rock et l’entreprise américaines. En 2014 donc, Bono s’est mis en tête de proposer gratuitement l’album « Songs of Innocence » à la totalité des clients d’iTunes.

L’idée ne convainc pas vraiment Tim Cook :« Vous voulez donner cette musique gratuitement ? Mais le but de ce que nous essayons de faire chez Apple n’est pas de donner de la musique gratuitement. Le but est de s’assurer que les musiciens soient payés » déclare alors le patron d’Apple au chanteur de U2. Pour se justifier, Bono fait alors la comparaison avec Netflix, qui « achète le film et le donne aux abonnés ». « Mais nous ne sommes pas une organisation d’abonnement » rétorque Tim Cook ; « Pas encore » répond Bono du tac-au-tac.

Bono insistera pour que l’album se télécharge automatiquement dans les bibliothèques iTunes de TOUS les clients, alors que Tim Cook souhaitait restreindre l’accès de l’album aux seuls amateurs du groupe de rock irlandais. Finalement, Tim Cook pliera face aux demandes de Bono, ce qui se traduira par l’un des plus gros shitstorm jamais subi par un service Apple. De très nombreux clients d’iTunes se plaindront en effet de découvrir l’album Songs of Innocence dans leur bibliothèque musicale alors qu’ils n’avaient rien demandé, une méthode « marketing » jugée plus que maladroite et intrusive.

Tim Cook ne tiendra pas compte à Bono de cet epic-fail : »Vous nous avez convaincus de faire une expérience », a ainsi déclaré le CEO à la rockstar. « Nous avons suivi. Cela n’a peut-être pas fonctionné, mais nous devons continuer d’expérimenter, car l’industrie de la musique dans sa forme actuelle ne fonctionne pas pour tout le monde. »