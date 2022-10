Apple a décidé d’annuler un projet qui consistait à proposer un iPad avec un dos en plastique et un clavier lui aussi en plastique. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le fabricant voulait proposer cet ensemble pour moins de 500$ aux États-Unis.

« L’idée a été de toute évidence abandonnée, mais c’était probablement le seul véritable espoir d’Apple de faire concurrence aux Chromebook dans la plupart des écoles », explique le journaliste. Pour rappel, les Chromebook sont des ordinateurs portables qui tournent sous ChromeOS, le système d’exploitation de Google, ne sont pas très chers. Ils rencontrent effectivement un succès, notamment dans les écoles américaines.

Il n’est pas précisé si cet iPad avec un dos en plastique aurait été présenté comme l’iPad de 10e génération, annoncé la semaine dernière par Apple, ou comme un autre modèle de tablette. Le nouvel iPad de 10e génération rejoint la gamme des tablettes d’Apple en tant que nouvel iPad d’entrée de gamme avec la puce A14 Bionic, iPadOS 16, un écran plus grand et le retrait du bouton Home. L’appareil ne prend toutefois pas en charge l’Apple Pencil de deuxième génération et ne dispose pas d’un écran laminé.

En France, l’iPad débute à 589€. C’est plus cher que la génération précédente qui était et qui se veut toujours proposée à 439€ chez Apple. Il est possible de l’avoir à 389€ chez Amazon, mais le délai de livraison est un peu long. Aux États-Unis, le nouvel iPad coûte 449$. On est donc sous les 500$ évoqués par Gurman, mais il n’y a pas de clavier externe ici.