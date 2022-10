Suite à la sortie d’iOS 16.1 sur iPhone et d’iPadOS 16.1 sur iPad, Apple a décidé de modifier les règles de l’App Store. Les développeurs doivent les suivre pour que leurs applications soient distribuées sur iOS.

Du changement pour les règles de l’App Store

Apple exige désormais que les développeurs fournissent à l’équipe chargée de l’examen des applications un accès complet à l’application, avec un compte de démo actif pour les applications qui incluent des fonctionnalités basées sur un compte. Ce changement permettra aux employés d’Apple d’examiner plus facilement tous les paramètres d’une application.

Aussi, Apple interdit désormais tout concept qui tente de capitaliser ou de tirer profit « d’événements récents ou actuels, tels que des conflits violents, des attaques terroristes et des épidémies ».

Dans un autre registre, les applications qui prennent en charge la norme Matter pour la maison intelligente doivent utiliser le framework d’Apple afin d’initier l’appariement.

Les changements du jour empêchent notamment les applications d’utiliser les NFT (jetons non fongibles) pour contourner les règles d’achat intégré. Les applications peuvent vendre des NFT et des services connexes en utilisant le système d’achat intégré d’Apple, mais les applications conçues pour permettre aux utilisateurs de visualiser des NFT ne peuvent pas utiliser la propriété des jetons non fongibles comme mécanisme pour déverrouiller des caractéristiques ou des fonctionnalités dans une application. Aussi, les applications de consultation de NFT sont autorisées, mais ne peuvent pas inclure de boutons, de liens ou d’autres éléments pour des mécanismes d’achat autres que celui natif (qui permet à Apple de prendre 15% ou 30% de commission).

Par ailleurs, les applications ne peuvent pas utiliser leurs propres mécanismes pour déverrouiller le contenu ou les fonctionnalités, comme les licences, les marqueurs de réalité augmentée, les QR Codes, les cryptomonnaies et les portefeuilles de cryptomonnaies, etc. Apple précise aussi que les applications peuvent faciliter les transactions ou les transmissions de cryptomonnaies sur un échange approuvé, à condition qu’elles soient proposées uniquement dans les pays ou régions où l’application dispose des licences et autorisations appropriées pour fournir un échange de cryptomonnaies.

Dernier point, Apple indique que les applications créées dans le seul but de permettre aux annonceurs d’acheter et de gérer des campagnes publicitaires sur différents types de médias n’ont pas besoin d’utiliser les achats intégrés, tout en précisant que les achats numériques tels que les boosts dans les applications de réseaux sociaux comme Facebook doivent effectivement utiliser la fonction d’achat intégré.