On sent comme une pointe d’agacement. Apple vient de publier un très long communiqué sous forme de bilan de ses efforts dans la lutte contre les émissions carbone… et aussi pour pousser un petit « coup de gueule ». Forcément comme il s’agit d’Apple et de ses fournisseurs (en état de co-dépendance), le coup de gueule prend ici des allures très diplomatiques, mais l’on en s’y trompe pas. Apple annonce en effet qu’elle va accélérer le pas afin d’atteindre ses objectifs de neutralité carbone pour 2030, et la supply chain est expressément invitée à emboiter le pas.

Histoire de bien mettre la pression à ses fournisseurs, Apple a ainsi décidé de mettre en place chaque année un audit pour vérifier que les efforts restent constants. La firme de Cupertino précise en outre qu’elle soutiendra financièrement les fournisseurs qui s’engagent avec fermeté sur la voie de la décarbonisation. Des sessions de formations aux énergies renouvelables sont d’ailleurs déjà proposées aux fournisseurs et aux partenaires d’Apple. 200 fournisseurs doivent aujourd’hui se mettre en ordre de marche, dont la grande majorité s’est déjà engagée sur des objectifs ambitieux. Mais plus que des engagements, il faut désormais des actes semble dire Apple.

Même Tim Cook donne de la voix : « Nous sommes impatients de poursuivre le partenariat avec nos fournisseurs pour rendre la chaîne d’approvisionnement d’Apple neutre en carbone d’ici 2030. L’action climatique chez Apple ne s’arrête pas à nos porte ».