Si IDC et Gartner ne sont pas du tout d’accord concernant les ventes de Mac, Counterpoint semble vouloir jouer le rôle d’arbitre et affirme de son côté que les Mac sont les seuls ordinateurs dont les ventes ont augmenté sur le Q3. Certes, la progression des ventes est beaucoup moins importante que les chiffres avancés par IDC, mais une croissance de +7% en volume est loin d’être négligeable. Hormis Apple et ses Mac, c’est la bérézina, avec une chute des ventes de -16% pour Lenovo, de -27% pour HP, de -21% pour Dell et de -9% pour Asus. La catégorie des « autres » fabricants n’est pas mieux lotie avec un beau gadin de -11%.

Apple aurait donc écoulé près de 8 millions de Mac sur le trimestre, ce qui signifie que pour 3 ordinateurs Dell vendus, 2 Mac ont trouvé preneur. Impensable encore au début des années 2000. Le Q4 ne devrait pas être meilleure pour les ventes de PC selon les analystes, mais là encore, devrait tirer ses marrons du feu dans un contexte pourtant très difficile.