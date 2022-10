Non content de nous abreuver de détails sur les prochains modèles d‘iPhone 15 Pro, le cabinet d’analyse TrendForce nous livre sur un plateau la répartition des ventes des iPhone 14/14 Pro. Et donc, on apprend sans surprise que les iPhone 14 Pro occupent déjà plus de la moitié des ventes d’iPhone (modèles 14/14 Pro) et se dirigent rapidement vers un ratio de 60 – 40 (%) en leur faveur. TrendForce estime même que les deux modèles Pro devraient occuper à terme 65% des ventes d’iPhone de nouvelle génération. Apple aurait pour objectif global d’écouler 240 millions d’iPhone en 2022, soit 2,8% de mieux qu’en 2021.

En revanche, les analystes de TrendForce sont nettement moins optimistes pour le Q1 2023 et prévoient une baisse des ventes d’iPhone de 14% sur la période, soit 52 millions d’iPhone écoulés contre 56 millions sur le Q1 2022. Même Apple finirait donc d’être rattrapé par la crise, ce qui n’est pas totalement une surprise là encore, les ventes d’iPhone ayant déjà connu des périodes de fluctuation pendant les moments de tempête.