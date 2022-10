Apple a annoncé la mise en place cette semaine de nouvelles publicités sur l’App Store, notamment au niveau de la page d’accueil (qui a pour nom « Aujourd’hui ») et des pages des applications au niveau de la rubrique « Vous aimeriez peut-être aussi ». Cela dérange les développeurs, notamment à cause du choix des pubs.

Plusieurs développeurs ont remarqué que des publicités pour des applications de jeux d’argent s’affichaient sur la page de leurs applications. « Maintenant, la page produit de mon application affiche des publicités pour les jeux d’argent, ce qui ne me convient vraiment pas », a tweeté Marco Arment, développeur d’Overcast. « Apple ne devrait pas être d’accord avec ça non plus », a-t-il ajouté.

Now my app’s product page shows gambling ads, which I’m really not OK with.

Apple shouldn’t be OK with it, either.

The App Store has corrupted such a great company so deeply. They make so much from gambling and manipulative IAPs that they don’t even see the problem anymore. https://t.co/MnNlf7k0kT

— Marco Arment (@marcoarment) October 25, 2022