Le bien renseigné Deadlines nous informe qu’Antonia Thomas (Good Doctor) et Craig Roberts (Red Oaks) seront les acteurs principaux de Still Up, une série comique britannique produite par Apple TV+. Still Up narre les aventures de Lisa (Antonia Thomas), une illustratrice en herbe impulsive et libre d’esprit qui se pose des questions sur l’avenir de sa fille, et du journaliste socialement anxieux mais doué Danny (Craig Roberts). Le duo n’a pas de secrets… sauf leurs sentiments l’un pour l’autre, et pendant que le monde dort, ils passent leurs longues nuits à discuter ensemble bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés.

Antonia Thomas et Craig Roberts

On notera qu’Apple TV+ mise beaucoup sur les comédies britanniques, à l’instar de Bad Sisters ou bien encore de Trying (superbe série sur le couple moderne). L’excellente série policière Slow Horses pourrait aussi rentrer dans cette catégorie des séries Apple TV+ blindées d’humour bien british.