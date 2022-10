Apple prépare actuellement un iPad plus grand avec un écran de 16 pouces et sa sortie devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2023 selon The Information.

Un iPad de 16 pouces serait plus que notable si l’on compare avec la gamme actuelle. La tablette la plus grande d’Apple est l’iPad Pro de 12,9 pouces. Mais le très grand modèle pourrait bien ne pas être tout seul car il y a déjà eu une rumeur évoquant une tablette d’Apple ayant un écran de 14,1 pouces.

« Un iPad de 16 pouces serait probablement destiné aux professionnels de la création, tels que les graphistes et les designers, qui préfèrent un écran plus large », explique The Information. « Cet appareil brouillerait encore plus la frontière entre l’iPad et le MacBook », ajoute-t-il. C’est à se demander quel sera le tarif quand l’on voit qu’un iPad Pro de 12,9 pouces débute à 1 469€.

Au fait, quelle sera la gamme de cette très grande tablette ? iPad ? iPad Air ? iPad Pro ? Autre chose ? Il n’y a pas de réponse pour le moment. En tout cas, un tel iPad aurait un écran aussi grand qu’un MacBook Pro.

À ce jour, Apple vend cinq types d’iPad. Les derniers modèles en date sont l’iPad 10 et l’iPad Pro M2 qui sont disponibles à la vente depuis aujourd’hui.