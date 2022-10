Apple a cartonné en Chine lors du troisième trimestre. Canalys affirme en effet que les ventes d’iPhone en Chine ont progressé de 36% sur la période, tandis que tous les autres fabricants ont vu leurs ventes chuter (entre -16 et -27% selon le fabricant), entrainant l’ensemble du secteur mobile à la baisse (-11% et 70 millions de smartphones écoulés). Cette croissance des ventes permet à l’iPhone d’occuper 16% de parts de marché en Chine, contre 11% de Pdm l’an dernier. Apple passe même devant Xiaomi et se positionne désormais à la 4ème place des plus gros fabricants en Chine.

Pour l’analyste de Canalys Amber Liu, Apple a largement profité de la forte demande pour l’iPhone 14 Pro/Pro Max ce qui a aussi eu pour effet d’augmenter le prix d’achat moyen unitaire. Mais il n’y a pas que des bonnes nouvelles, car ces bonnes ventes ont aussi été dopées par des promos d’iPhone massives et encore jamais vues sur les modèles d’entrée de gamme (iPhone SE, iPhone 12/12 mini, iPhone 13). Apple a même commencé à proposer ces promos directement sur son site, ce qui semble clairement indiquer que la tarification de l’entrée de gamme n’est pas judicieuse. Apple subira-t-il le contrecoup de ventes d’iPhone 14/14 Plus jugées très moyennes ?