Comme son titre l’indique Louis Armstrong’s Black & Blues est un documentaire consacré à la légende du jazz Louis Armstrong, une légende dont les faits d’armes ne se limitaient pas à créer des chefs d’oeuvres musicaux comme What a Wonderful World ou bien encore We Have All the Time in the World. Le natif de la Nouvelle Orléans (1901) s’était en effet engagé dans la lutte pour les droits civiques (versant universaliste façon Luther King), un combat qu’il mènera en parallèle de ses nombreuses prestations scéniques. Au fait de sa gloire, le trompettiste de renommé mondiale assurera en effet près de 300 concerts par an !



Le documentaire d’Apple TV+ dévoile « des facettes d’Armstrong que peu de gens ont vu », en espérant que dans le tas il y ait au moins quelques documents sonores ou vidéo inédits… Louis Armstrong’s Black & Blues est disponible dès maintenant sur Apple TV+.