Pavel Durov, le patron de Telegram, a taclé Apple et plus particulièrement la commission de 30% pour chaque transaction avec l’App Store ou les achats intégrés.

C’est sur son groupe Telegram que Pavel Durov a critiqué Apple. Il explique que le fabricant d’iPhone a informé la messagerie qu’elle ne pouvait pas autoriser les créateurs de contenu à utiliser des systèmes de paiement tiers pour les ventes. Telegram permet aux créateurs d’offrir l’accès à des chaînes ou à des messages individuels par le biais d’un système payant que les utilisateurs pourraient payer avec un système de paiement tiers et non avec le système d’achat d’Apple. Cela éviterait ainsi la commission de 30% à chaque fois. Mais ça n’arrivera pas.

Voici le message complet du patron de Telegram :

Certains créateurs de contenu ont commencé à utiliser des bots de paiement tiers pour vendre l’accès à des messages individuels sur leurs chaînes Telegram. De cette façon, les créateurs de contenu pouvaient recevoir près de 100% de ce que leurs abonnés payaient, ce qui était formidable.

Malheureusement, Apple nous a fait savoir qu’elle n’appréciait pas que les créateurs de contenu monétisent leurs efforts sans payer une taxe de 30% à Apple. Comme Apple a le contrôle total de son écosystème, nous n’avions pas d’autre choix que de désactiver ces publications payantes sur les appareils iOS.

Ce n’est qu’un exemple supplémentaire de la manière dont un monopole de plusieurs milliards de dollars abuse de sa domination du marché aux dépens de millions d’utilisateurs qui tentent de monétiser leur propre contenu. J’espère que les régulateurs de l’UE, de l’Inde et d’ailleurs commenceront à agir avant qu’Apple ne détruise plus de rêves et n’écrase plus d’entrepreneurs avec une taxe plus élevée que n’importe quelle TVA prélevée par un gouvernement.

En attendant, Telegram s’efforcera d’offrir aux créateurs des outils puissants et faciles à utiliser pour monétiser leur contenu, en dehors de l’écosystème restrictif d’Apple.