Apple a publié des résultats extrêmement solides pour son 4ème trimestre fiscal (et 3ème trimestre calendaire) : 20 milliards de bénéfices sur le trimestre, 100 milliards de profits sur l’année, près de 400 milliards de chiffre d’affaires annuel, c’est peu dire que les voyants sont au vert vif, aveuglant même ! Les investisseurs ont répondu massivement et positivement à ces chiffres plaqués or : au moment d’écrire ces lignes, l’action APPL s’affiche à 156,88 dollars, soit une progression de +8,34% en quelques heures ! 156,88 dollars c’est encore loin du record de l’action (au dessus des 180 dollars), mais la capitalisation d’Apple culmine tout de même à 2500 milliards de dollars (vous avez bien lu) !

Dans le même temps ou presque, les valeurs des autres géants de la tech se sont largement orientées à la baisse : l’action d’Amazon a ainsi perdu 8% de sa valeur dans la foulée de résultats (et surtout de prévisions de résultats) moins bons que prévus, et Facebook/Meta a chuté de 24% en bourse dans les heures qui ont suivi l’annonce de ses chiffres. Goole et Microsoft font mieux que limiter la casse avec une progression de 3% de leur action sur les dernières heures, mais une progression qui vient corriger un coup de mou après leur propre annonce de résultats.

La bonne tenue de l’action Apple s’expliquerait par une donnée simple : les investisseurs ont confiance dans le « plan » d’Apple pour les prochains trimestres, confiance même dans le plan d’Apple concernant le lancement du futur casque Apple VR. A contrario, ces mêmes investisseurs douteraient un peu plus de la stratégie d’Amazon (quoi au-delà de la vente en ligne qui pourrait bien battre de l’aile dans un contexte d’inflation ?), et ne parlons même pas de Meta, qui donne l’impression de naviguer à vue et de tout miser sur un métavers qui n’attire pas les foules… Les investisseurs et actionnaires ont peut-être aussi suivi le bon conseil de Jim Cramer, journaliste financier pour la CNBC, qui déclarait il y a quelques jours qu’Apple « est la meilleure action boursière de tous les temps ». AAPL, valeur refuge ultime du secteur de la tech ?