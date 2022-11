Apple TV+ annonce que le tournage de la saison 2 de sa série Severance a débuté. Le service de streaming dévoile également le casting, dont de nouveaux acteurs et actrices qui n’étaient pas là dans la saison 1.

« Nous sommes ravis et enchantés d’être de retour sur le plateau de tournage pour le deuxième chapitre passionnant de Severance », a déclaré le réalisateur et producteur exécutif de la série, Ben Stiller. « Bien que nous ne sachions pas combien de temps nous avons été absents ou qui nous sommes à l’extérieur, on nous dit que les gens apprécient la série et nous ne pourrions pas être plus heureux. Louons Kier ! », a-t-il ajouté.

Le casting de la saison 1 qui sera de retour dans la saison 2 comprend Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus et Christopher Walken. Les nouveaux venus sont Bob Balaban, Robby Benson, Stefano Carannante, Gwendoline Christie, John Noble, Ólafur Darri Ólafsson, Alia Shawkat et Merritt Wever. Il n’y a pour le moment pas d’informations sur leurs rôles.

Dans Severance, Mark Scout (Adam Scott) dirige une équipe chez Lumon Industries, dont les employés ont subi une procédure de licenciement, qui divise chirurgicalement leurs souvenirs entre leur travail et leur vie personnelle. Cette expérience audacieuse d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est remise en question lorsque Mark se retrouve au centre d’un mystère qui l’obligera à se confronter à la véritable nature de son travail… et de lui-même.

Il n’y a pour le moment pas de date de sortie pour la saison 2 de Severance sur Apple TV+.