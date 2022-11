Il y a 15 ans, l’année du lancement du premier iPhone, le budget annuel d’Apple en R&D (recherche & développement) était de 780 millions de dollars. Les documents financiers du Q4 2022 (fiscal) d’Apple indiquent que sur l’année 2022, ces dépenses ont grimpé à 26,2 milliards de dollars ! C’est 3 milliards de plus que sur l’exercise précédent (+17%), et 9 milliards de plus qu’il y a 5 ans. Longtemps en queue de peloton des sociétés de la tech sur le niveau de ses dépenses en R&D, Apple fait désormais partie des entreprises de technologies qui investissent le plus d’argent sur les nouveaux projets, avec désormais près de 7 milliards de dollars consacrés chaque trimestre à la R&D.

Ces dépenses pharaoniques peuvent largement se justifier dès lors que l’on se penche sur les gros chantiers en cours : l’Apple Car, le casque Apple VR, les lunettes AR, la nouvelle génération de puces Apple Silicon, la bascule vers une architecture RISC-V, sans même parler des évolutions des gammes actuelles de produits et de services.