Apple cajole son public familial et jeunesse, et ce n’est pas pour rien que le service a récolté pas moins de 17 nominations aux Children’s and Family Emmy . Poulette PiPelette est une série animée destinée aux tout petits basée sur les livres pour enfants de David Ezra Stein. L’histoire est la suivante : « Ecrivaine en herbe, Piper la petite poule rousse se sert de son imagination débordante pour réécrire les histoires et plonge sans retenue dans des aventures inoubliables. »



La série se donne aussi pour objectif d’emmener les bambins aux joies de l’écriture. La série Poulette PiPelette sera disponible dans Apple TV+ le 18 novembre prochain. A noter qu’Apple a aussi prévu la diffusion d’un épisode spécial Noel, « A Chicken Carol », dans lequel Piper épaulera les trois petits cochons afin de déjouer les plans du loup Ebenezer. Cet épisode spécial sera diffusé sur Apple TV+ le 2 décembre.