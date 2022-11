Les premiers tests de l’Apple TV 4K (2022) sont arrivés et se veulent positifs dans l’ensemble. Pour rappel, Apple a annoncé son boitier multimédia le mois dernier et sa commercialisation se fera le 4 novembre, à savoir ce vendredi.

Avant toute chose, petit rappel de ce que propose la nouvelle Apple TV 4K. Elle embarque la puce A15 (que l’on retrouve dans les iPhone 13), le support du HDR10+ pour des métadonnées dynamiques (là où le HDR standard se contente de métadonnées statiques), une télécommande Siri avec un port USB-C et non plus Lightning, 64 Go de stockage par défaut (le double par rapport au modèle précédent) et un prix en baisse.

Tests de l’Apple TV 4K (2022)

TechCrunch note dans son test que l’Apple TV 4K est très rapide, que la navigation est fluide et que le passage d’une application à l’autre l’est tout autant. Néanmoins, la différence par rapport au modèle précédent est plutôt léger dans l’ensemble.

Pour sa part, CNET est déçu par les performances au niveau des jeux, estimant que la puce A15 d’Apple ne rivalise toujours pas avec les consoles de jeux. Pour NBA 2K23 par exemple, « le jeu semble et se sent un peu plus lent que la version console » indique le site. Pour Asphalt 8 Plus, « il n’y a pas de ray-tracing ou d’autres améliorations graphiques modernes qui permettraient à quiconque de confondre ce titre avec un jeu PlayStation 5 ou Xbox Series S/X ».

Du côté de The Verge, on apprécie le passage à l’USB-C au niveau de la télécommande. Mais le site aurait apprécié la présence de la puce U1 pour connaître l’emplacement exact de la télécommande en utilisant un iPhone, ce qui peut être pratique pour ceux qui la perdent.

Vidéos de présentation

Prix et date de sortie

La nouvelle Apple TV 4K (2022) avec 64 Go de stockage supporte uniquement le Wi-Fi et coûte 169€. Il y a aussi un modèle 128 Go avec Wi-Fi + port Ethernet + support de Thread pour 189€. On la retrouve chez Apple bien sûr, ainsi que chez Amazon, la Fnac ou encore Darty.