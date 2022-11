Onyx est toujours là après tant d’années, avec l’utilitaire qui se met à jour pour supporter macOS Ventura. La version 4.3.0 est disponible dès maintenant au téléchargement et prend uniquement en charge le nouveau système d’exploitation. Si vous avez macOS Monterey par exemple, il faut rester sur la version 4.2.5.

OnyX est un utilitaire système multifonction pour macOS. Il permet de vérifier la structure du système de fichiers, d’exécuter les principales opérations de maintenance du système, de configurer les paramètres cachés du Finder, du Dock, de Safari et de plusieurs applications Apple, de supprimer un certain nombre de fichiers et dossiers devenus encombrants et bien plus encore.

On retrouve les onglets Maintenance, Utilitaires, Fichiers, Recherche, Paramètres et Informations. Chacun comprend des sous-sections pour gérer les différents réglages qui sont normalement cachés au niveau de macOS. L’idée est d’avoir une interface pour profiter de chaque option dans un seul et même utilitaire. Et petit bonus : l’utilitaire est développé par un francophone (Joël Barrière).

Onyx est disponible gratuitement au téléchargement depuis cette page. Attention à bien télécharger la version 4.3 si vous utilisez macOS Ventura. Si vous avez une autre version de macOS installée, assurez-vous de prendre celle qui correspond. Chaque version d’Onyx est spécifique à une version de macOS.