L’utilitaire OnyX se met à jour pour prendre en charge macOS Sonoma, le nouveau système d’exploitation d’Apple disponible depuis peu pour les Mac. Il s’agit d’Onyx 4.5.0 qui est spécifique à Sonoma. Si vous avez macOS Ventura par exemple, il faut la version 4.4.

Pour ceux qui ne le savent pas, OnyX est un utilitaire système multifonction pour macOS. Il est capable de vérifier la structure du système de fichiers, d’exécuter les principales opérations de maintenance du système, de configurer les paramètres cachés du Finder, du Dock, de Safari et de plusieurs applications Apple, de supprimer un certain nombre de fichiers et dossiers devenus encombrants et bien plus encore. L’outil est conçu par le développeur francophone Joël Barrière.

On retrouve les onglets Maintenance, Utilitaires, Fichiers, Sécurité, Recherche, Paramètres et Information. Chacun a le droit à des sous-sections pour gérer les différents réglages qui sont normalement cachés au niveau de macOS. L’idée est d’avoir une interface pour profiter de chaque option dans un seul et même utilitaire. Cela évite de chercher les lignes de commandes à chaque fois.

OnyX pour macOS Ventura (et les autres systèmes d’exploitation d’Apple) est disponible gratuitement au téléchargement sur cette page. Comme dit précédemment : pensez à bien prendre la version 4.5 et non les autres si vous avez Sonoma.