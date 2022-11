Il est maintenant possible d’avoir Apple TV+ gratuitement pendant 2 mois grâce à une offre spéciale. C’est à l’occasion du documentaire Selena Gomez : My Mind & Me.

Today is the World Premiere of Selena Gomez: #MyMindAndMe, at @AFIFEST. I’m thrilled to share a special gift to my fans of a 2 month free trial of @AppleTVPlus. Stream the film on Nov 4: https://t.co/ipG1TXPEn5 pic.twitter.com/Wy9xvvH6sf — Selena Gomez (@selenagomez) November 3, 2022

Le programme sera diffusé demain sur le service de streaming d’Apple. Avant cela, le film a été diffusé à l’occasion du AFI Fest, qui se veut un festival de cinéma se tenant chaque année à Hollywood au mois de novembre, organisé par l’American Film Institute. C’est une étape de qualification pour les courts métrages en vue des Oscars du cinéma.

Comment avoir Apple TV+ gratuit pendant 2 mois

Afin de célébrer la sortie de Selena Gomez : My Mind & Me, tout le monde peut avoir Apple TV+ gratuit pendant 2 mois, au lieu de 7 jours normalement. Pour cela, il suffit de se rendre sur ce lien partagé par le compte Twitter de Selena Gomez. « Profitez de deux mois d’Apple TV+ gratuits Regardez le documentaire intimiste Selena Gomez: My Mind & Me, ainsi que d’autres créations Apple Original récompensées et au casting prestigieux », indique la page d’Apple. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu « Activer 2 mois gratuits » pour profiter de l’offre.

Vous avez jusqu’au 2 décembre pour en profiter. C’est réservé uniquement aux nouveaux abonnements et aux réabonnements éligibles, sans que l’on sache réellement à quoi fait allusion Apple avec les « réabonnements éligibles ». Aussi, ceux qui veulent uniquement les 2 mois gratuits et ne pas continuer après devront penser à se désabonner avant la fin de l’offre, sinon ils seront facturés 6,99€/mois.

Et puisque l’offre est en lien avec le documentaire sur Selena Gomez, voici la description du programme :