Dhirendra Prasad, un ancien employé d’Apple, a plaidé coupable pour avoir escroqué plus de 17 millions de dollars au fabricant d’iPhone, et ce pendant sept ans.

Tout un système pour escroquer Apple

Dans le détail, Dhirendra Prasad a été chez Apple pendant dix ans, entre 2008 et 2018. Il travaillait dans le département de la chaîne d’approvisionnement des services mondiaux, où il achetait des pièces et des services pour Apple auprès des fournisseurs. En 2011, il a commencé à accepter des pots-de-vin, à gonfler des factures et à voler des pièces, ce qui a conduit Apple à payer des articles et des services qu’elle n’a pas reçus. L’employé a travaillé avec deux fournisseurs d’Apple, Robert Gary Hansen et Don M. Baker, pour voler de l’argent.

Deux ans plus tard en 2013, il a fait expédier des cartes mères de l’inventaire d’Apple à la société de Don M. Baker, CTrends. Don M. Baker faisait prélever les composants des cartes mères et Dhirendra Prasad organisait les bons de commande pour les composants prélevés afin qu’Apple paie pour des pièces qu’elle possédait déjà. Les deux hommes ont partagé les fonds provenant de cet arrangement.

Cela a continué en 2016 lorsque l’employé a fait expédier des composants d’Apple à l’entreprise de Robert Gary Hansen, Quality Electronics Distributors. Robert Gary Hansen a intercepté les composants, les a mis dans un nouvel emballage, les a réexpédiés à l’entrepôt d’Apple et les a facturés à Apple par l’intermédiaire de l’employé.

Il y a eu d’autres magouilles dans cette histoire, comme le fait que l’employé a acheminé des paiements illicites de Robert Gary Hansen à ses créanciers. Il a également créé une société écran pour envoyer de fausses factures à CTrends afin de dissimuler les paiements illicites et de permettre à Don M. Baker de réclamer des centaines de milliers de dollars de déductions fiscales injustifiées.

Jusqu’à 25 ans de prison

À l’arrivée, Dhirendra Prasad risque jusqu’à 25 ans de prison. Son procès aura lieu en mars 2023. Il doit également renoncer à 5 millions de dollars d’actifs qu’il a obtenus grâce à ces combines.