C’est un bug qui avait déjà été constaté avec une version récente d’iOS 15. Plusieurs utilisateurs d’iPhone sous iOS 16 rapportent que Face ID ne fonctionne plus sur leur précieux. Le message « Face ID n’est pas disponible » apparait même sur l’écran du mobile, le reste de l’écran affichant du noir. Pour ne rien arranger, il y a une possibilité que la cause de cette panne soit d’ordre matérielle : l’un des utilisateurs concernés a ramené sont iPhone 13 Pro dans un Apple Store où un membre du support lui a indiqué que le soucis était avant tout hardware.

Fort heureusement, l’infortuné utilisateur a pu se faire remplacer son iPhone sur le champ. Attention cependant, la réponse du support est peut-être ici une façon plus ou moins élégante de justifier un remplacement de l’appareil (pour lequel Apple n’est pas trop regardant), ce qui économise du temps de réparation (l’iPhone récupéré sera ensuite soit recyclé soit réparé pour revenir en « refurb »). Etant donné que les soucis semblent réellement rattachés à iOS 16, la cause est plus probablement d’ordre logicielle.