Le Dimensity 9000 de MediaTek n’était déjà plus ridicule face au A15 d’Apple, mais il semble bien que le fondeur asiatique a encore fait des progrès avec son prochain SoC Dimensity 9200 (dont la date de disponibilité n’est pas encore annoncée). Au bench AnTuTu (diffusé sur Weibo) le SoC de MediaTek enfonce dans les grandes largeurs le A16, avec un score global de 1 226 102, contre 960 546 pour le A16. Est-ce à dire que le A16 est réellement distancé ? Tout dépend en fait de ce que l’on observe, et il est un fait qu’AnTuTu n’est pas un benchmark réputé pour la mesure de la puissance brute d’un processeur mobile.

En effet, AnTuTu découpe son résultat global en 4 sous-parties, le CPU, le GPU, la Mémoire et l’Interface (UX), les deux dernières catégories fluctuant grandement en fonction du niveau d’équipement et du type d’UX de chaque smartphone. On constate aussi que le bench CPU d’AnTuTu donne systématiquement des résultats sensiblement inférieurs aux processeurs Ax d’Apple par rapport aux derniers CPU des mobiles Android, et problème, il s’agit bien du seul bench à conclure en ce sens (d’ailleurs, le bench du Dimensity 9200 n’est pas le premier loin s’en faut à donner l’avantage aux puces concurrentes du Ax). Là encore, ce sont les modalités du benchmark qui sont sans doute en cause, ces dernières s’appuyant en partie sur les composants du mobile. Il y a aussi la possibilité, loin d’être négligeable, que le test ait été effectué sur un SoC à la fréquence d’horloge poussée à fond (pas de contraintes thermiques à partir d’une simple carte mère à l’air libre), ce qui signifierait alors que ces résultats ne sont pas représentatif des performances en conditions réelles.

Si on attendra donc les benchs Geekbench 5.0 du Dimensity 9200 pour des résultats plus probants sur le CPU (et sur une version finale et non overclockée du SoC), il n’en reste pas moins que les perfs du GPU ont été corroborées par un test GFXBench. Le Dimensity 9200 atteint 228 fps dans le test Manhattan 3.1, contre 190 fps pour l’A16 ; l’écart est encore plus grand avec le test Manhattan 3.0 (1080p offscreen), soit 328 fps pour le Dimensity 9200 contre 243 fps pour l’A16. Il reste enfin à savoir quand le Dimensity 9200 sera réellement disponible (le A16 d’Apple était prêt pour la production à partir de la mi-2022).