Un fait divers tragique aux Etats-Unis a de nouveau mis sur le devant de la scène la fonction d’appel d’urgence de l’Apple Watch. Il y a quelques jours, une jeune femme a été secourue par des policiers après que son mari ait cherché à l’enterrer vivante. Les évènements tragiques ont démarré au domicile de Chae An, un homme de 53 ans habitant à Lacey (Washington). Suite à une dispute, l’homme a attaché son épouse avec du gros scotch, mais cette dernière est parvenu à libérer ses liens et à appeler les forces de l’ordre avec son Apple Watch. Chae An s’est immédiatement rendu compte de la situation et a violemment frappé l’Apple Watch avec un marteau, ce qui n’a pas été suffisant pour empêcher la transmission de l’appel.

Fou furieux, l’homme empoigna alors sa compagne et la plaça dans le coffre de son véhicule avant de démarrer et de croiser en chemin…les forces de Police qui se rendaient à l’habitation du suspect. Chae An dirigea alors son véhicule dans un sous-bois puis poignarda Young An au niveau de la poitrine. Croyant son épouse mourante, l’homme décida alors de l’enterrer vivante. Quelques heures plus tard après cette scène atroce, Young An parvint à s’extirper de son tombeau de terre. Par chance, la première personne que rencontra la victime était… un officier de Police.

Arrêté quelques heures plus tard tout près du lieu où il avait enterré sa femme, Chae An fait désormais face aux chefs d’inculpation de tentative de meurtre au premier degré, de kidnapping au premier degré dans le contexte de violences conjugales, et de violences domestiques au premier degré. L’accusé fera face à ses juges dès le 17 novembre (ce qui est très rapide).