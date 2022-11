Netflix propose aujourd’hui son nouvel abonnement « Essentiel avec pub » au prix de 5,99€/mois, mais ceux avec une Apple TV ne peuvent pas l’utiliser. En effet, ils devront prendre un abonnement plus cher (sans pub).

Sur son site, Netflix liste différents appareils supportant l’abonnement pub et ceux qui ne le prennent pas en charge. Voici ce qui est indiqué pour ce qui de l’Apple TV :

L’offre Essentiel avec pub n’est pas prise en charge par l’Apple TV. Pour regarder Netflix sur votre Apple TV, vous devrez passer à une offre Netflix supérieure : Essentiel, Standard ou Premium. Sinon, pour regarder Netflix avec votre offre actuelle, vous devrez utiliser un autre appareil.

D’autres supports sont dans cette situation, dont la PlayStation 3, le Chromecast, les iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 14 ou une version antérieure, l’application Netflix sur Windows et les appareils sous Android 6 ou une version antérieure. Là aussi, seul l’abonnement avec pub fonctionne sur ces appareils.

Netflix ne précise pas la raison de la limitation sur l’Apple TV (ou les autres supports d’ailleurs). Peut-on s’attendre à un changement pour l’avenir ? Rien n’est dit pour le moment.

L’offre avec publicités sera lancée à 17 heures dans quelques pays, dont en France. Elle proposera les contenus en 720p, l’accès sur un appareil à la fois, jusqu’à 5 minutes de publicités par heure (avant et pendant les programmes), l’impossibilité de télécharger les films et séries pour les regarder sans connexion Internet, et un catalogue moins complet que celui des offres plus chères.