Bloomberg enfonce le clou : ainsi que l’affrimaient déjà les dernières rumeurs, Apple gèlerait bien les embauches pour l’exercise fiscal en cours, exception faite, et c’est notable, de la R&D (recherche et développement). En d’autres termes, pas question pour Apple de mettre le frein sur l’innovation et les nouveaux produits en préparation. Cela signifie aussi que les projets d’Apple Car, de casque de réalité mixte ou de lunettes AR ne seront à priori pas impactés par ce gel des embauches.

En revanche, les divisions matérielles et logicielles (ingénieurs logiciels ou hardware) ne verraient pas leur effectif augmenter les prochains trimestres. Bloomberg affirme en outre que la décision d’Apple de geler les embauches a été prise il y a à peine un mois et que les salariés de la compagnie ont déjà été informés de ce nouveau cap. Pour rappel, Apple emploie à ce jour plus de 150 000 salariés à travers le monde.