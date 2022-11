Apple annonce avoir prolongé le délai de retour pour les commandes, avec celui-ci qui passe au 8 janvier 2023. Toute commande passée entre le 4 novembre et le 25 décembre 2022 peut être retournée jusqu’au 8 janvier 2023. On reviendra à une politique de retour de 14 jours après Noël.

Voici ce qu’indique Apple sur son site :

Vous avez jusqu’au 8 janvier 2023 inclus pour retourner les articles achetés sur l’Apple Store en ligne et reçus entre le 4 novembre 2022 et le 25 décembre 2022. Veuillez noter que ces articles restent soumis à toutes les autres conditions de vente et de remboursement en vigueur sur l’Apple Store en ligne. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2022 sont soumis à la politique de retour standard.

Pourquoi un tel geste pour le retour des produits venant de l’Apple Store en ligne ? Parce qu’Apple sait que plusieurs personnes achètent les cadeaux de Noël bien en avance, soit pour être certain d’avoir du stock, soit pour d’autres raisons (financières par exemple). Il serait donc dommage qu’un produit acheté aujourd’hui et qui ne sera pas offert avant Noël ne puisse pas être retourné pour diverses raisons. Apple le sait bien, d’où le geste. A noter que d’autres commerçants ont une politique similaire, comme Amazon.

À noter qu’il est possible de renvoyer un produit déballé et utilisé. Il devra par contre être renvoyé au complet (produit, boîte, accessoires et tout le reste) dans un état irréprochable.