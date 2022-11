Apple prépare actuellement iOS 16.1.1, une future mise à jour qui viendra corriger divers bugs et potentiellement ceux en lien avec le Wi-Fi. En effet, de plus en plus d’utilisateurs rencontrent des problèmes depuis qu’ils ont installé iOS 16.1.

La présence d’iOS 16.1.1 a été confirmée par MacRumors, qui a remarqué des iPhone sous cette version visitant le site. Il est fréquent que les employés d’Apple fassent des tests, dont des tests avec Safari, pour s’assurer que tout fonctionne bien. Il est donc normal de voir apparaitre de nouvelles versions de cette façon.

Parallèlement à la correction du bug en lien avec Wi-Fi, Apple pourrait corriger les soucis rencontrés par certains avec l’autonomie, la lenteur de la recherche Spotlight et les animations lentes sur les iPhone 14 Pro lorsque le geste est effectué pour quitter une application et revenir sur l’écran d’accueil. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, iOS 16.1.1 pourrait inclure les appels d’urgence par satellite pour les iPhone 14. Apple a déjà dit que ce système arriverait en novembre aux États-Unis et eu Canada.

Il n’y a pour le moment pas d’information concernant la date de sortie d’iOS 16.1.1. C’est au passage l’occasion de rappeler qu’Apple teste également iOS 16.2. Pour le coup, une bêta est déjà disponible auprès des développeurs et testeurs publics.