Il faut être attentif : Football Manager 2023 est disponible dès aujourd’hui à la fois dans l’App Store et dans Apple Arcade, mais il y a bien sûr une petite astuce car il ne s’agit pas tout à fait des mêmes titres (à quelques détails près). Ainsi, le service par abonnement d’Apple hérite de Football Manager 2023 Touch (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), une version un poil simplifiée et disposant d’une interface un peu mieux adaptée aux écrans tactiles mobiles. Quant à Football Manager 2023 Mobile (Lien App Store – 11,99 euros – iPhone/iPad) il s’agit d’une version plus proche des Football Manager « classiques » sur consoles et PC.



Hormis quelques paramètres à gérer supplémentaires pour FM 2023 Mobile, les deux titres demanderont pas mal de patience et de sens du détail. A noter que FM 2023 Touch intègre pour la première fois un moteur de match 3D. Avec plus de 120 ligues, les compétitions européennes UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conference League, des configurations tactiques poussées et un marché des transferts ultra complet, FM 2023 libèrera l’entraineur qui sommeille en vous !