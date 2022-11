Apple a proposé aujourd’hui la bêta 2 d’iOS 16.2 sur iPhone et d’iPadOS 16.2 sur iPad. Il y a quelques nouveautés avec cette version pour le moment distribuée aux développeurs, c’est l’occasion de les découvrir.

— Comme prévu, les iPhone en Inde peuvent maintenant profiter de la 5G. Cela concerne pour le moment une disponibilité chez les opérateurs Airtel et Jio.

It’s active for Airtel and Jio pic.twitter.com/PKSfrvqes2 — Ruben Roy (@rubenroy2005) November 8, 2022

— La première bêta d’iOS 16.2 a ajouté un widget Sommeil et voilà que la deuxième ajoute un widget Médicaments. Il y a deux options, l’une qui est une icône de pilule et une seconde qui permet de savoir quand vous devez prendre un médicament. Cela vous alerte si tous vos médicaments sont enregistrés ou si vous n’avez plus de médicaments à prendre pour la journée.

New Health widgets for medication in iOS 16.2 Beta 2. pic.twitter.com/24txYbrW47 — Aaron Zollo (@zollotech) November 8, 2022

— Apple a corrigé un bug qui ne permettait plus de sortir de l’appareil photo avec un balayage quand l’accès à l’appareil photo était effectué depuis l’écran de verrouillage. Le geste de balayage est de retour, il n’est donc plus nécessaire de verrouiller l’iPhone pour sortir de l’interface.

Il semble pour l’instant s’agir des seules nouveautés découvertes avec la deuxième bêta d’iOS 16.2. Pour rappel, la version finale pour tout le monde devrait être disponible en décembre.