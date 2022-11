Même si Apple le déconseille, l’AirTag est un excellent traceur pour les individus et les animaux, traceur malheureusement parfois utilisé pour harceler des personnes (principalement des femmes par ailleurs). Denise Huertas ne le sait que trop bien puisque cette dernière a équipé le collier de son Yorkshire Rockey avec l’accessoire d’Apple. La jeune habitante de Floride s’est rendue compte que son chien adoré avait filé à l’anglaise alors qu’elle sortait les poubelles. Pas de soucis donc puisqu’un simple coup d’oeil sur l’app Localiser a permis de retrouver la trace du toutou.

Dans ce cas particulier, l’utilisation d’un AirTag était d’autant plus nécessaire que Rocky n’était pas pucé, ce qui signifie que l’animal aurait été considéré comme définitivement perdu et sans attache s’il avait été récupéré par les services animaliers. Et vous chers lecteurs, utilisez-vous votre AirTag d’une façon parfois insolite et non prévue par Apple ?