Le VPN Google One fait ses débuts sur de nouveaux supports, à savoir les Mac et PC sous Windows. Il était jusqu’à présent disponible sur les appareils mobiles avec iOS et Android.

Bien que Google étende son service VPN sur Mac et les PC Windows, il s’accompagne toujours des mêmes restrictions qu’Android et iOS. Vous ne pourrez utiliser le service que dans l’un des pays pris en charge et vous ne pourrez pas utiliser librement le VPN pour éviter les géo-restrictions sur les sports en direct ou d’autres vidéos en streaming. En effet, le service se limite à un seul pays, l’utilisateur ne peut choisir telle ou telle région contrairement aux services concurrents.

Tout comme la fonction Relais privé d’iCloud+, le VPN Google One ne vous permet pas d’attribuer manuellement une adresse IP d’un autre pays. Au lieu de cela, Google vous attribue une IP dans la région à partir de laquelle vous vous connectez. En dehors des avantages de sécurité et de confidentialité, prétendre que vous êtes dans un autre pays pour vaincre les blocages de contenu est l’un des cas d’utilisation les plus populaires pour les VPN. Ceux qui veulent cette option ne doivent donc pas se tourner vers le système de Google.

Sur Mac, le VPN requiert au minimum macOS Big Sur. Cela fonctionne aussi bien sur les Mac Intel que les Mac Apple Silicon (puces M1/M2). Du côté de Windows, il faut au minimum Windows 10 64 bits. Le service est disponible dans une vingtaine de pays, dont la France, la Belgique, le Canada et la Suisse.

Le VPN est inclus dans l’offre 9,99€/mois de Google. Celle-ci propose notamment 2 To de stockage en ligne. Le téléchargement se fait depuis cette page via la rubrique « Avantages ».