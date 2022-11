Rebelotte ! Apple et Amazon sont de nouveau accusés d’entente illicite sur les prix des produits. Le cabinet Hagens Berman Law, qui a déjà obtenu gain de cause contre Apple (il a poussé Apple à un accord à 100 millions de dollars avec les développeurs) se fait ici le porte voix d’un recours collectif (class action) qui cible les pratiques commerciales des deux géants. La plainte accuse Apple et Amazon d’avoir tout fait pour évincer les commerçants tiers, ces derniers ne pouvant plus s’aligner sur les tarifs d’Amazon sur les produits Apple.

De fait, on constate qu’avant l’accord entre les deux GAFAM, on trouvait encore plus de 100 revendeurs tiers d’iPhone et plus de 500 revendeurs tiers d’iPad sur la boutique Amazon, alors qu’il n’en reste plus que 7 après l’accord signé en 2019, soit une diminution du nombre de revendeurs tiers de 98% ! Les plaignants réclament des dommages et intérêts, le remboursement des consommateurs qui ont trop payé pour leur iPhone et/ou iPad (ce qui est à priori étrange sachant que les prix pratiqués par Amazon sont en général moins chers que ceux des revendeurs tiers) et bien sûr la cessation immédiate de ce genre de pratique commerciale.