Arrêtez tout ! Julien’s Auctions propose depuis quelques jours aux enchères… les sandales de Steve Jobs ! La paire de Birkenstocks Arizona en cuir, visiblement bien élimée par les orteils de Jobs, a été mise aux enchères au prix de départ de 15000 dollars, et atteint déjà plus de 22 000 dollars. La valeur d’enchère est loin d’avoir été atteinte puisque cette dernière est fixée à 60 000 dollars. Steve Jobs aurait porté ces sandales durant les années 70 et 80 (c’est dire si elles sont résistantes). Les sandales de Steve seront proposées à l’acheteur final dans un étui rigide. Elles sont aussi accompagnées d’une image NFT des Birkenstock Arizona visible à 360°.

Histoire de faire monter la hype autour cette enchère assez insolite, le descriptif des sandales est accompagné d’une citation de Chrisann Brennan, la permière compagne de Steve Jobs : « Les sandales faisaient partie de son côté simple. C’était son uniforme. Et l’avantage de l’uniforme est que vous n’avez pas à vous soucier de ce que vous portez le matin. Il n’aurait jamais fait ou acheté quoi que ce soit juste pour se démarquer des autres. Il était simplement convaincu de l’intelligence et de la praticité du design et du confort de le porter. Et avec Birkenstocks, il ne se sentait pas comme un homme d’affaires, il avait donc la liberté de penser de manière créative. »