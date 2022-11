Apple annonce le retour pour Ask Apple, son initiative avec des questions-réponses interactives et des conversations individuelles qui permet aux développeurs d’entrer en contact encore plus facilement avec les experts de l’entreprise pour obtenir des conseils, de l’aide ou des avis.

La première session pour Ask Apple avait eu lieu du 17 au 31 octobre. Cette semaine, Apple a annoncé que la prochaine se tiendra du 14 au 18 novembre.

Voici ce qu’a indiqué Apple aux développeurs :

Rejoignez-nous pour une nouvelle semaine passionnante de la série Ask Apple pour les développeurs, où vous pourrez entrer en contact direct avec des experts Apple. Posez des questions sur l’intégration des dernières technologies dans vos applications, la conception d’interfaces utilisateur intuitives, les tests sur les derniers logiciels, et bien plus encore. Les consultations individuelles en ligne et les questions-réponses en groupe se dérouleront du 14 au 18 novembre, avec des activités dans plusieurs langues et fuseaux horaires. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant aux membres actuels de l’Apple Developer Program et de l’Apple Developer Enterprise Program.

Ask Apple est un programme gratuit auquel peuvent s’inscrire tous les membres de l’Apple Developer Program et de l’Apple Developer Enterprise Program. Les inscriptions sont disponibles à cette adresse.