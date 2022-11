Les procès en recours collectif visent souvent de grosses sommes aux Etats-Unis. La justice américaine hésite en effet rarement à pénaliser les sociétés fautives de plusieurs millions voire dizaines de millions de dollars, une tendance lourde qui connait cependant quelques exceptions… dont Apple vient de profiter. Ciblé par une class action pour le stockage des données iCloud sur des serveurs ne lui appartenant pas (soit ceux de Microsoft Azure, de Google ou d’Amazon par exemple…), Apple avait finalement été condamné à verser 14,8 millions de dollars pour l’absence d’informations au client final et pour non respect de ses propres CGU (qui prévoient l’hébergement des données sur des serveurs Apple).

Ce verdict, prononcé par la justice américaine au mois de mars de cette année, ne pèsera pas bien lourd sur les comptes d’Apple… et il ne devrait guère peser plus sur les comptes des plaignants et clients concernés. En effet, une fois les 14,8 millions de dollars répartis entre chaque individu concerné, le montant que ces derniers toucheront sera inférieur… à un dollar ! Visiblement, la justice américaine a considéré que le manquement au CGU d’Apple ne constituait pas un trauma susceptible de justifier des montants compensatoires élevés.