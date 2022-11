Un bug surprenant touche Safari sur iPhone et iPad, avec le navigateur qui plante lorsque vous faites une recherche avec certains termes. Cela touche iOS 16 et le plus étonnant est que tout le monde n’est pas concerné.

En ouvrant Safari, en touchant la barre d’adresse et en tapant certains mots, le navigateur plante. Les recherches comprennent quelques lettres à peine, comme wal, tar, bes, wel, old, sta, pla et d’autres encore. Ainsi, des utilisateurs sont dans l’incapacité de faire une recherche pour Starbucks, Walmart, le mot best et plus encore.

Voici une vidéo montrant le crash :

@AppleSupport hello, I have a very strange issue with my new iPhone 14 and my mothers new iPhone 14. When we start to type Walmart “Wal” into the search engine the phones instantly close safari. See video below.. please help? pic.twitter.com/P5mq1ahaih — 805 🇺🇸 (@Dakodes) November 14, 2022

Le problème touche iOS 16 et toutes les variantes, dont iOS 16.1, iOS 16.1.1 et même iOS 16.2 qui est en actuellement disponible en bêta auprès des développeurs et testeurs publics.

Reste à savoir d’où vient le problème. La grande interrogation est surtout de savoir pourquoi cela touche certains utilisateurs et non la totalité. Selon MacRumors, le problème du crash existe depuis cette nuit.

Existe-t-il une solution temporaire ? Changer de navigateur et passer sur Chrome, Microsoft Edge, Firefox ou autre peut éventuellement être une solution. Apple n’a pas encore commenté sur ce problème.