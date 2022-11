Les employés dans les Apple Store et les centres de réparations agréés sont désormais en mesure de réparer les iPhone 14, sans la nécessité de faire un remplacement complet du smartphone. Selon un mémo interne intercepté par MacRumors, la nouvelle politique est en place depuis la semaine dernière.

Jusqu’à présent, toute personne avec un iPhone 14 qui se rendait en Apple Store pour une réparation repartait avec un autre modèle. Maintenant, les employés peuvent directement faire la réparation sur le téléphone du client sans lui en donner un autre à la place, que ce soit pour changer l’écran, la batterie ou un autre composant.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont équipés d’un panneau arrière en verre amovible pour faciliter les réparations, ce qui en fait les premiers modèles pouvant être ouverts à la fois par l’avant et par l’arrière depuis l’iPhone 4S. Ce changement ne s’étend pas aux iPhone 14 Pro, qui peuvent être ouverts uniquement par la face avant.

Quels sont les prix ? Cela varie selon le modèle d’iPhone, avec l’iPhone 14 ayant le coût le plus bas et l’iPhone 14 Pro Max ayant le coût le plus important. Pour un écran fissuré, les prix s’échelonnent de 338,99€ à 489€ (29€ avec AppleCare+). Pour un dommage à l’arrière, c’est entre 199€ et 669€ (29€ avec AppleCare+). En ce qui concerne la batterie, c’est 119€ (gratuit avec AppleCare+). Si vous avez un problème avec l’appareil photo, il faudra payer entre 199€ et 259€ (gratuit avec AppleCare+). Enfin, pour les autres dommages, c’est entre 659€ et 859€.