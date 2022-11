Le site The Information apporte un nouvel éclairage sur la façon dont Apple souhaite intégrer la publicité dans l’App Store. Et si l’on en croit une source interne « proche du dossier », Apple ne souhaiterait pas augmenter sensiblement le nombre de publicités sur l’App Store et serait même plutôt satisfait des revenus de plateforme publicitaire. Ces « fuites » sont plutôt à rebours des conclusions d’un article récent de Bloomberg, qui affirmait il y a quelques jours qu’Apple désirerait multiplier par trois le chiffre d’affaires de sa plateforme pub. Pour la source de the Information, ce plan de croissance aurait été abandonné, tout comme aurait été abandonné l’idée d’ajouter de la publicité aux résultats de recherches Spotlight.

Il se murmure même qu’en interne, de nombreux employés d’Apple ont développé une certaine antipathie à l’encontre de l’équipe en charge de la pub. Certains membres de cette équipe pub auraient fini par estimer qu’Apple était allé trop loin en terme de stratégie publicitaire, des complaintes qui seraient remontées jusqu’à la direction du groupe.